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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار الذهب و2.1 مليون إيرادات جمارك السخنة في شهر وتوقعات بانتعاش السياحة عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

ينشر موقع “صدي البلد" الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية، من بينها :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021
ارتفعت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021، بنحو جنيهين، بجانب ارتفاعه بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات أمس علي مختلف الاعيرة الذهبية بـ محلات الصاغة.

وبلغ أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 907 جنيها، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع تداولا نحو 794 جنيها مقابل 788 جنيها بالأمس، ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 681 جنيها .

2.1 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال أبريل
فرجت الإدارة العامة لـ جمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة خلال شهر إبريل 2021 عن مشمول 4863 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 15958 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك  المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بـ الإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وزيرة التخطيط: إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة
 

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة ممثلة في مشروع رواد 2030 تدعم حاضنات الأعمال والعمل علي تطويرها ومساندتها.

ولفتت وزيرة التخطيط في تصريحات لها، إلى مشروع رواد 2030 ساهم في إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة، فضلًا عن الحاضنة المصرية الأفريقية والمصنع المصغر.

سوق السفر العربي: توقعات بانتعاش سريع لقطاع السياحة عالميا
سلطت الجلسة الافتتاحية لمعرض سوق السفر العربي الضوء على السياحة حيث يستكشف قادة الصناعة البارزون من جميع أنحاء العالم العوامل التي تؤدي إلى التعافي والانتعاش السريع للقطاع.

 

كما تم تسليط الضوء وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، على التطعيمات وتجزئة السوق والابتكارات في مجال التكنولوجيا وممرات السفر والتسويق وتنويع المنتجات كعوامل دافعة لتحقيق انتعاش كبير بحلول عام 2023.

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