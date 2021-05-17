رد أمير كرارة وسكوت أحمد السقا.. تعرف علي أخر مستجدات قصة هجوم مها أحمد

أحدثت قضية هجوم الفنانة مها أحمد علي الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب الهجوم الشديد التي شنته الفنانة مها أحمد على النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من خلال حساباتها على مواقع التواصل، بعد سيل من الانتقادات الموجهة لمسلسل نسل الأغراب.

واتهمت مها أحمد الفنان أحمد السقا بالتخلي عنها ووصفه "بالندل"، بينما شنت الهجوم علي الفنان أمير كرارة قائلة: "الثاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليّ، كان بيقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله نشتغل مع بعض، ورد وقالي: الدور بينادي صاحبه، وبسبب هذه الجملة أصبت باكتئاب".

وأضافت مها أحمد كاتبة: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للاستاذة)".

وأكملت مها أحمد: "يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

بيان نقابة المهن التمثيلية

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا طالبت فيه الجميع بالالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري للفن.

وتضمن بيان النقابة الآتي: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع وهو الدور الذي أشار له فخامة السيد رئيس الجمهورية حين أشاد بالدور الايجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونيةهذا العام وهو الأمر الذي يدعونا جميعا للفخر و للتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الايجابي.



وأضافت النقابة من خلال بيانها: " وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيا مع بعض السلوكيات المرفوضة تماما والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة."



وتابعت نقابة المهن التمثيلية :" لذا يناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية."

رد أمير كرارة وسكوت أحمد السقا علي هجوم مها أحمد

وبينما حرص الفنان أحمد السقا علي عدم الرد علي هجوم مها أحمد له، ولكن جاء الرد من قبل الفنان أمير كرارة علي هجوم مها أحمد، وكتب قائلًا: "مها أختي ومجدي أخويا وأنا، والله ولا زعلان ولا أي حاجة، عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا".

وعلق الكثير من نجوم الوسط الفني علي هجوم الفنانة مها أحمد علي الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، ومن أبرزهم الفنان أحمد التهامي حيث كتب عبر فيسبوك: "دول أخواتي ودول أخواتي.. وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية".

وأضاف: "صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول، وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل، ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

بينما علقت والدة أحمد السقا وكتبت: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار، تعلق فشلها عليهم وتبحث عن الشهرة ببذاءة".

كما كتبت شقيقة أحمد السقا ردا على مها أحمد: "حقد وسواد وشماتة متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش أنتى إزاي كنتي بتدخلي بيوتنا الصراحة، السب والتطاول ده بيدل على الأصل، وإحنا بقى ولاد ناس مع إننا عندنا كلام كتير يتقال".