تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابى بالقاهرة١٥ يوما تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.



وكان تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات - طبنجة صوت- 3 افيز بلاستيك - مسدس بلاستيك- جهاز هيكلى يشبه الجهاز اللاسلكى، عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من شخص – مقيم بدائرة القسم بأسلوب انتحال الصفة .



واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام الأسلحة النارية والأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكابهم عدد 6 وقائع بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.