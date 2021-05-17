محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تعيين أسر الشهداء في الأحداث الإرهابية بسيناء



قال اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر دائما صامدة ضد أي أحداث، موضحا أن في عام 2008 مصر شهدت نفس الأحداث الحالية نتيجة قصف قطاع غزة وفتح مصر أبوابها لهم.



وأوضح “شوشة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية، أن التحرك السياسي المصري يعمل بقوة من أجل وقف نزيف الدماء داخل الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن عدد الشهداء والمصابين داخل قطاع غزة كبير ونتمنى أن يتوقف هذا الأمر.



وأضاف أن كل الشهداء والمصابين قبل 18-1-2014 معني بهم مجلس الشهداء والمصابين، منوها إلى أن الرئيس السيسي أصدر قانون جديد بإنشاء صندوق تحت مسمى تكريم أسر ضحايا العمليات الحربية والأمنية.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي عمل على التسوية بين ضحايا الحروب والعمليات الأمنية، موضحا أن الصندوق معني بكل متطلبات أسر الشهداء والمصابيين.



وأشار إلى أنه تم إصدار قرار بتعيين أبناء أو أقارب أسر الشهداء في العمليات الأمنية والحربية.

