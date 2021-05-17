عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك

انتهت أيام الإجازة التي أعلنتها الدولة لـ البنوك ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية أمس الأحد، لتبدأ مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة اليوم الاثنين  الموافق 17 مايو 2021،  بعد انتهار عيد الفطر المبارك.

وكان البنك المركزي المصري اعلن تغيير مواعيد عمل البنوك في رمضان حيث كانت مواعيد عمل البنوك 4 ساعات يوميًا للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

ويعود العمل اليوم الاثنين 17 مايو 2021،  بـ مواعيد البنوك الجديدة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد انتهاء عيد الفطر.

وبالنسبة لـ مواعيد عمل البريد الجديدة اليوم الاثنين عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وهناك بعض الفروع في أنحاء الجمهورية تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً.


وكانت الهيئة القومية للبريد أعلنت مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان، حيث يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا للمكاتب التى تعمل 5 أيام أسبوعيًا، ويبدأ العمل من 9 صباحًا حتي الواحدة ظهرًا للمكاتب التي تعمل 6 أيام أسبوعيًا، أما المكاتب التى تعمل فترة مسائية فتستمر فى العمل ساعتين بعد مواعيد العمل الصباحية.


وبالنسبة للمطابع يتم العمل علي ورديتين الأولى من 8 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا؛ والثانية من 12.30 ظهرًا وحتى 5.30 عصرًا.

 

مكاتب البريد البنوك مواعيد عمل البنوك مواعيد البنوك الجديدة مواعيد عمل البريد

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى الأمم المتحدة: قضية فلسطين هي قضية مصر والعرب

مفيش مبرر لكل الضغط ده.. خالد الغندور يعلق على جدول مباريات الزمالك بالدوري والكأس

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

إجراء فحص كورونا للمسافرين عبر معبر رفح

4 حافلات تنقل 715 فلسطينيا.. مصر تستعد لاستقبال أول فوج يعبر رفح

بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

سامي قمصان : موسيماني يحتاج إلى الوقت.. وأفشة والسولية تعرضا لإغماء بعد مباراة صن داونز

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ