تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

انتهت أيام الإجازة التي أعلنتها الدولة لـ البنوك ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية أمس الأحد، لتبدأ مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة اليوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021، بعد انتهار عيد الفطر المبارك.

وكان البنك المركزي المصري اعلن تغيير مواعيد عمل البنوك في رمضان حيث كانت مواعيد عمل البنوك 4 ساعات يوميًا للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

ويعود العمل اليوم الاثنين 17 مايو 2021، بـ مواعيد البنوك الجديدة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد انتهاء عيد الفطر.

وبالنسبة لـ مواعيد عمل البريد الجديدة اليوم الاثنين عقب نهاية إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وهناك بعض الفروع في أنحاء الجمهورية تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً.



وكانت الهيئة القومية للبريد أعلنت مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان، حيث يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا للمكاتب التى تعمل 5 أيام أسبوعيًا، ويبدأ العمل من 9 صباحًا حتي الواحدة ظهرًا للمكاتب التي تعمل 6 أيام أسبوعيًا، أما المكاتب التى تعمل فترة مسائية فتستمر فى العمل ساعتين بعد مواعيد العمل الصباحية.



وبالنسبة للمطابع يتم العمل علي ورديتين الأولى من 8 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا؛ والثانية من 12.30 ظهرًا وحتى 5.30 عصرًا.