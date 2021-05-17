أحمد شوبير يشيد بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن شركة النادي لكرة القدم

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي امس بتعيين تعيين ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏اختيارات مجلس إدارة الأهلي لإدارة شركاته لكرة القدم والخدمات الرياضية والمنشآت الرياضية اكثر من رائعة مبروك علي الأهلي ابناؤه المحترمين".



وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، تعيين ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

وقررت إدارة الأهلي تعيين الدكتور سعد شلبي مديراً تنفيذيا للأهلي خلفاً للعميد محمد رجان الذي تولي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية.

كان مجلس الأهلي قد قرر تكليف إبراهيم الكفراوي عضو المجلس بالأشراف علي الجهاز التنفيذي لفترة انتقالية لحين تعيين مدير تنفيذي جديد.

ويعد سعد شلبي واحدا من خبراء التسويق بالأهلي وشغل منصب مستشار مجلس الإدارة للتسويق.