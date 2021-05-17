مواعيد عمل المترو الجديدة بعد العيد

تبدأ اليوم الاثنين 17-5-2021، مواعيد عمل المترو الجديدة بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر 2021.

وستعود مواعيد عمل المترو الجديدة اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عودة مواعيد عمل المترو الطبيعية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر 2021.

مواعيد مواعيد المترو الجديدة الجديدة

وبدأت مواعيد عمل المترو الجديدة اليوم من الساعة 5.15 صباحا، وحتى الواحدة صباح اليوم التالي، بشكل يومي.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، قررت تعديل جدول تشغيل القطارات في شهر رمضان المبارك، لتعمل من السادسة صباحًا حتى الثانية من صباح اليوم التالي بدلًا من الواحدة.

وأكدت الشركة أن جميع القطارات العاملة خضعت لعمليات تعقيم وتطهير قبل انطلاق ساعات التشغيل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الركاب من أي مكروه.

وتبلغ إجمالي عدد رحلات المترو على مدار اليوم 1473 رحلة بالخطوط الثلاثة، حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 510 رحلة وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 612 رحلة والخط الثالث من محطة العتبة حتى محطة عدلى منصور 351 رحلة.

وكان مترو الأنفاق أعلن تغيير مواعيد عمل المترو تزامناً مع شهر رمضان المبارك واستمر العمل بنفس مواعيد شهر رمضان خلال إجازة العيد.