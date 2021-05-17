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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تفكيك خلية إرهابية لزرع العبوات الناسفة بـ ديالي

صدى البلد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تفكيك خلية إرهابية لزرع العبوات الناسفة في محافظة ديالى، واعتقال أفرادها وذلك وفق نبأ عاجل أذاعته وكالة الأنباء العراقية الرسمية .

ويشن الأمن العراقي عمليات نوعية مكثفة ضد عناصر داعش والجماعات الإرهابية، أسفرت عن سقوط عشرات الإرهابيين في قبضة الأمن.

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وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.

الإرهاب داعش العراق الجماعات الارهابية إرهابيين تنظيم داعش الإرهابي محافظة ديالى

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