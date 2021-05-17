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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

فرجانى ساسى
فرجانى ساسى

طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك راتبا خياليا سنويا للتجديد للنادى الأبيض خلال الفترة القادمة .

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى .

وطلب ساسى من لجنة المفاوضات بنادى الزمالك الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو سنويا أى ما يصل الى 45 مليون و840 الف جنيه سنويا

رفضت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ولجنة التفاوض مع ساسى التى ضمت المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة وإبراهيم عبدالله عضو المكتب التنفيذى وطارق حشيش المستشار المالى طلبات ساسى حيث رأى أنها مبالغ فيها للغاية وتفوق إمكانيات القلعة البيضاء وستسبب فى ثورة داخل الفريق حال التجديد للاعبين أخرين على نفس مستوى الدولى التونسى .

وتمسكت اللجنة برفع عقد ساسى الذى يتقاضى مليون و400 الف يورو سنويا حاليا الى مليون و600 ألف يورو الا أن اللاعب لم يرد على عرض الزمالك .

وتجمد ملف التجديد لساسى فى ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب لدى القلعة البيضاء وسط مؤشرات قوية برحيله عن القلعة البيضاء عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى .

وتألق ساسى فى لقاء القمة 122 وسجل هدف التعادل للزمالك فى مرمى محمد الشناوى حارس الأهلى.

 

محمد الشناوي الزمالك فرجاني ساسي

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