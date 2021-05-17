استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة وإزالة التعديات في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمده الانارة.

حيث واصلت الوحدات المحلية التسع جهودها في متابعة عدد من القطاعات العامة ، فمن جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بحي غرب المدينة، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقريتي تله وصفط الخمار ونقلها للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم إيقاف حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي بقريتي البرجاية وزهرة، بالإضافة لأجراء اعمال الصيانة الدورية لاعمدة الانارة، حيث تم تركيب 30 كشاف بطريق دماريس – البرجاية، كما تم تحرير 9 غرامات فورية لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة مرورية على مقر الوحدات المحلية القروية للوقوف على الاحتياجات الفعلية وتحقيق الانضباط، كما تم رفع تراكمات القمامة من المدخل القبلي للمركز وبقري القمادير ومنشأة الشريعي وبني غني، كما تم تحرير 4 مخالفات لمحال تجارية خالفت مواعيد الغلق، وتحرير 8 غرامات فورية، وتواصل الوحدات المحلية لمركزي مطاي وديرمواس وابوقرقاص وملوي ومغاغة ، تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والنظافة العامة بالقري التابعة للمركز، كما تم تحرير 12 مخالفة لمحال تجارية لاختراق مواعيد الغلق المحددة، منها 6 مخالفات بمركز مطاي، و6 مخالفات بمركز ديرمواس.

وحررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، 8 غرامات فورية لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة لتحرير 12 مخالفة لمحال تجارية لمخالفة مواعيد الغلق المحددة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بأحياء المركز وقريتي الشيخ مسعود وعطف حيدر، بالإضافة لتحرير 5 غرامات فورية.



وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي على استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 154565 طن و619 كيلو من القمح، منها 59666 طن و368 كيلو بالبنك الزراعي، و27741 طن و576 بقطاع المطاحن، و67157 طن و675 كيلو بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.



كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

من جانبه، أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.