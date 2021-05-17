الرئيس اللبناني : الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة ستجري في موعدها

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة ستجري في موعدها في العام 2022، مشدّداً على أن تشكيل حكومة جديدة له الأولوية حاليا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أكد عون، خلال استقباله نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية، مارينا سيريني، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن تشكيل حكومة جديدة له الاولوية في عمله السياسي على رغم العقبات التي تواجه هذه المسألة من داخل وخارج.

وشدد على أنه لن يوفر أي جهد للوصول الى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من أولى مهامها تحقيق الاصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، إضافة إلى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الاصلاحات.