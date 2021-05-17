تحرير 85 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر بـ قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملات التى شنتها الأجهزة التنفيذية بمراكز قنا التسعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 85 مخالفة متنوعة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تابعت الحملات غلق المحلات والكافيهات في المواعيد المحددة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة التسول.



وأضاف محافظ قنا، بأن الحملات أسفرت عن تحرير 46 محضرا لمحال ومطاعم ومقاهٍ و ورش لمخالفتها تطبيق تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء بالاغلاق في تمام التاسعة مساء، وكذلك تحرير 27 محضر مخالفات للإجراءات الاحترازية وفض 9 أسواق تجارية مخالف بدائرة المحافظة.

و تابع محافظ قنا، كما تحررت 3 محاضر لمتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا و مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وناشد الداودي، المواطنين بضرورة التحلي بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر من خلال نشر ثقافة الالتزام التي تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما طالب محافظ قنا، المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التهاون في ارتداء الكمامات و تقليل التجمعات ومنع المصافحة بالأيدي.