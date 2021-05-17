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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة اللبنانية تنفي صحة أنباء حول مضمون رسالة عون إلى ماكرون

صدى البلد

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، صحة أنباء نشرتها إحدى الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، حول مضمون الرسالة التي بعث بها مؤخرا رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددة على أن ما نُشر غير صحيح ومختلق.


وأشارت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم – إلى أن ما نشرته الصحيفة معلومات مختلقة عن مضمون رسالة الرئيس ميشال عون إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، وقُدمت بطريقة توحي بأنها مقتطفة من نص الرسالة.


وأضافت: "ما نشر غير صحيح ولم يرد مطلقا في نص الرسالة الرئاسية، بل هو من نسج خيال كاتب المقال الذي اعتمد الإشارة إلى نقاط لا أساس لها من الصحة".


وكانت إحدى الصحف اللبنانية اليومية نشرت في عددها الصادر اليوم أن عون بعث برسالة إلى ماكرون في محاولة "لدرء خطر إخضاع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (صهر الرئيس) لعقوبات فرنسية وأوروبية، لقيامه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والفساد".. مشيرة إلى أن الإدارة الفرنسية وضعت العقوبات على مسار الإعداد والتنفيذ.


وأضافت الصحيفة أن رسالة الرئيس اللبناني جاءت بمثابة "محاولة يائسة أخيرة لاستدراج باريس إلى التخندق إلى جانب رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر تحت راية معركة تحصيل حقوق المسيحيين".
 

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