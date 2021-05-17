تنسيقية الأحزاب: تدنيس إسرائيل للمقدسات لن يزيدنا إلا إيمانا بالقضية

قال النائب أكمل نجاتي المتحدث باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ، إن ما يحدث في فلسطين اعتداء من قوات الاحتلال على أصحاب الأرض وهم الشعب الفلسطيني .



وأضاف أكمل نجاتي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: ”تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن يزيدنا إلا إيمانا بالقضية وعدالتها".

وتابع أكمل نجاتي:" نثمن الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطيني والعمل على احداث التهدئة ووقف إطلاق النار".

وأكمل أكمل نجاتي:" الجهود المصرية مستمرة تجاه الشعب الفلسطيني وتمثلت في فتح معبر رفح وتقديم الدعم المستمر والمساعدات واستقبال الجرحى لمعالجتهم في المستشفيات المصرية".

ولفت أكمل نجاتي:" كلمة وزير الخارجية المصري أكدت على ضرورة التوصل للحل السلمي والحل العادل للقضية الفلسطينية".





