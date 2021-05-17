إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق نحو 6 قذائف صاروخية من لبنان تجاه إسرائيل، حيث يجري فحص أماكن سقوطها.

فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل على الحدود مع لبنان تزامنا مع سماع دوي انفجارات.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات لسكان مستوطنات الحدود مع لبنان بفتح الملاجئ.

فيما ردت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي باستهداف جبل السدانة في مرتفعات كفرشوبا وأطراف بلدة الهبارية بقذائف من عيار 155 ملم.

بينما أكد موقع "ليبانون ديبايت" وجود قصف مدفعي إسرائيلي عنيف تجاه مرتفعات شبعا - كفرشوبا وسقوط اكثر من 15 قذيفة.

وقصف الجيش الإسرائيلي منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان، حيث سقطت بعض الصواريخ داخل الأراضي اللبنانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه تم رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النيران نحو مصدر الهجوم.