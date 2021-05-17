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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عنان: ننتظر موجة رابعة من كورونا ونعمل على تقييد خطورة الفيروس.. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور اسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة أن تقليل الاصابات والوفيات من فيروس كورونا يأتى عن طريق التوعية وأن يعلم الناس الإجراءات التى تتخذها الدولة والعمل على تلقي اللقاح.

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وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه  يتم الآن تسجيل من 80 الى 85 ألف طلب يوميا على موقع تلقي اللقاح.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة أنه للأسف سيكون هناك موجة رابعة من كورونا ولكن يتم العمل على تقييد خطورته وألا يكون هناك وفيات كبيرة.

وأشار عنان إلى أن هناك دولا لقحت مواطنيها بنسبة 20% وساعدت على تقليل الوفيات مؤكدا أن  انجلترا لقحت  35%  من مواطنيها وحصلوا على الجرعات كاملة وأصبحت تسجل صفر وفيات.

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة  أن انتقال العدوى سيكون إما بطريقة مباشرة من شخص مصاب أو طريقة غير مباشرة عن طريق لمس الأسطح.

كورونا فيروس كورونا لقاح إصابات اسلام عنان

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