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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بفتح: العرب فخورون بالمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال

المقاومة
المقاومة

أكد  الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح أن الفلسطينيين والعرب فخورين بالمقاومة الفلسطينية البدائية تجعل الاحتلال الإسرائيلي ينام في الملاجئ بعد 73 عاما، ولا يستطيع أن يحتفل كما جرت العادة بذكرى قيام دولة الاحتلال".

وأضاف «الرقب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية الذي يقدمه الإلامي يوسف الحسيني: «صحيح نحن ندفع الثمن كبير جداً لتشاهد أمام كل الكاميرات المنازل التي تهد على رؤس أصحابها.. 18 أسرة حتى هذه اللحظة شطبت من السجل المدني، قُتل الأب والأم والأطفال وحتى الجد والجدة، وحتى هذه اللحظة 220 شهيد والعدد في تزايد».

وتابع: «عندما نرى هؤلاء الأطفال الذين يخرجون أشلاء من تحت الأنقاض، فهذه رسالة للعالم الذي صمت على ما يقوم به الاحتلال الفلسطيني خلال سنوات طويلة.. من قام باستفزاز الشعب الفلسطيني هو الاحتلال الذي قام بالاعتداء أولى القبلتين وثالث الحرمين، ليس فقط في حي الشيخ جراح، لكنه استفز الفلسطينيين في شهر رمضان الذي له قدسية خاصة، وقام بوضع حواجز لمنع الوصول لإقامة شعائرهم الدينية».  

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