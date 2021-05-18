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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي لغارة على غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على قطاع غزة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية وعربية، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو لحظة قصف الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

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تمديد تعطيل الدراسة في إسرائيل.. وغارات جديدة على غزة

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غارات إسرائيلية على مبنى في غزة

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة وسط وجنوب إسرائيل، ليومين إضافيين، مع استمرار إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.

وتوالت الانفجارات التي تهز مدينة غزة، وسط غارات إسرائيلية متتالية، حيث تم تدمير مبنى غرب جامعة الأزهر في غزة.

فيما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجمع الأنصار، الذي يضم مباني حكومية في قطاع غزة، وذلك في غارات متتالية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات على مبنى- هددت إسرائيل بتدميره- في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي ، تم إطلاق 6 صواريخ من لبنان إلى إسرائيل، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي، إن 3 صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الاثنين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي المحتلة صواريخ المقاومة الفلسطينية غزة فلسطين

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