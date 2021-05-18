عضو فريق أكسفورد لإنتاج اللقاحات : نستطيع القضاء على كورونا بشرط تطعيم 80% من سكان المجتمع

الصورة ابتدت ترجع لطبيعتها بشكل كبير

قال الدكتور أحمد سلمان عضو فريق اكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن اليوم في انجلترا كان أول يوم في تسهيل الإجراءات وفتح المحلات و المطاعم، قائلاً: الصورة ابتدت ترجع لطبيعتها بشكل كبير.

وأضاف"سلمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث" أن يوجد عدد كبير جداً من الناس تم تطعيمه و بالفعل يوجد مناعة مجتمعية قريبة جداً من الوصول لوقف انتشار الفيروس بكمية كبيرة جداً .



وأكد عضو فريق اكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، أن اللقاح في المقام الأول لمنع انتشار الفيروس و لها تأثير واضح جداً على الارض، وثانياً العوامل البيئية مثل المناخ و درجة الحرارة له تأثير أيضاً ، لافتاً إلى أن كل الدول التي قامت بأخذ التطعيم 50% يوجد انخفاض فيها بشكل كبير جداً و رجوع الحياة لشبه طبيعتها على الأرض.

وأوضح عضو فريق اكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، اننا نستطيع القضاء على كورونا بصورة مبدئية على الاقل بنسبة 80% من المجتمع و لكن هتعتمد أكثر على فاعلية اللقاح .



