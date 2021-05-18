لا تنقطع.. استمرار دخول مساعدات مصر لقطاع غزة

لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

واصلت مصر إدخال قوافل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر رفح البري ، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،لليوم الثالث علي التوالي ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



حيث تم إدخال 37 سيارة وشاحنة،منها 14سيارة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية مقدمة من وزارة الصحة ، و4 سيارات تحمل مستلزمات طبية تابعة للهلال الأحمر المصري تشمل مستلزمات طبية ، الي جانب 20 شاحنة محملة بالوقود .

مستلزمات جراحية :

وقد شملت المساعدات المساعدات الطبية مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى.

بالإضافة إلى توفير ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين ، و أدوية تخدير، مضادات حيوية، مسكنات، أدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة .

