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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي في نزهة كروية أمام برايتون

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ويدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مباراة اليوم أمام برايتون، بدون أي ضغوط، بعدما حسم الفريق لقب الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

 

ومن المتوقع أن  يدفع بيب جوارديولا، بعدد كبير من اللاعبين البدلاء في مباراة اليوم، لإراحة الأساسيين، استعدادا، لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، 29 مايو الجاري.

 

على الجانب الآخر يطمح فريق برايتون، في تحقيق نتيجة شرفية أمام مانشستر سيتي، بعدما ضمن البقاء رسميا، في الدوري الإنجليزي، الموسم المقبل.

 

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز مانشستر سيتي على برايتون بهدف دون رد.

 

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 17 بـ 38 نقطة.

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