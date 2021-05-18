محمود حميدة عن القضية الفلسطينية: ولدت ونشأت والصراع قائم

علق الفنان محمود حميدة علي الأوضاع التي تشهدها فلسطين هذه الفترة وتحديدا في حي الشيخ جراح.

وقال محمود حميدة عبر فيديو نشره على حسابه في إنستجرام: "ولدت ونشأت والصراع قائم، وتعلمت أن هذا احتلال صريح لأرض عربية، وحدث فيه قتل ومذابح الكثير يعلمها، ولكن الآن حين يسألني أحد أبنائي أو أحفادي، ما موضوع القضية الفلسطينية؟.. لماذا كل هذا القتل؟ أجيب.. بما أستطيع".

واضاف قائلا : "ولكن في النهاية شعوري الإنساني يحتم عليا رفض هذه الممارسات العنيفة، ورفض هذا القتل الشنيع، الذي يحدث الآن، وأنا الآن أريد أن أتأمل حالتي كمواطن تجاه هذا الصراع".

وتابع : "بعد معاهدة السلام قرأت خبرًا عن اعتداء على المسجد الأقصى، وأن في جندي فتح النار على المصلين، وقتل الكثير في عيد الفصح، حين قرأت حزنت وتألمت، ولكن لفترة وجيزة، ثم انصرفت لشئون حياتي متناسيًا ما حدث، وبعد هذا الحدث بـ12 سنة قرأت قصيدة للشاعر فؤاد حداد بعنوان الحمل الفلسطيني".