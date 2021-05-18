عاجل
نقابة التطبيقيين تدعم مبادرة الرئيس السيسي لإعمار قطاع غزة بـ500 مليون دولار نشرة أخبار العالم.. عباس يوجه الشكر للرئيس السيسي.. وزير الخارجية اللبناني ينوي تقديم استقالته.. وبايدن يبعث برسالة شديدة اللهجة لـ نتنياهو وكيل إسكان النواب: مبادرة الرئيس لإعمار غزة إنسانية وعظيمة أفلام أجنبية تقترب من دور العرض بعد أشهر من التأجيل بسبب جائحة كورونا.. أبرزها Fast & Furious و The Conjuring أخبار التعليم| طارق شوقي يشرح تفاصيل فكرة التعلم القائم على المشروعات.. وإنشاء مركز للتطعيم ضد كورونا بمستشفيات المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من المالديف.. درة تستبدل صورتها بعلم فلسطين على انستجرام.. شاهد

درة في المالديف
درة في المالديف

غيرت النجمة درة صورة الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا صفحاتها على انستجرام لتضع مكانها صورة  علم فلسطين لتواصل درة بذلك دعمها للقضية الفلسطينية منذ بداية الإجتياح الغاشم لحي الشيخ جراح ومحاولة تهجير سكانه قسريا.

حساب درة على انستجرام

وكانت درة من أوائل النجوم الذين عبروا عن دعمهم لكفاح الشعب الفلسطيني العادل منذ بداية الأحداث.

وكانت درة قد عبرت عن موقفها أكثر من مرة ضد الهجوم الاسرائيلي الصهيونى على الفلسطينيين و دعمها للقضية الفلسطينية العادلة.

txt

درة وزوجها يتألقان في إطلالة صيفية مبهجة من المالديف.. شاهد

txt

بـ صورة وابتسامة.. درة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81.. شاهد

وحرصت درة، في الوقت نفسه علي مشاركة متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية فى المالديف عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت  درة، بإطلالة مبهجة خطفت بها الأنظار برفقة زوجها من داخل أحد المحلات خلال عطلتهم الصيفية.

درة درة في المالديف درة زوجها حي الشيخ جراح الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

مساعد وزير التنمية المحلية يشرح أهمية وقيمة الأسواق الحضارية | خاص

أغلبهم رجال.. ساعات العمل الطويلة تقتل مئات الآلاف سنويًا في أول دراسة عالمية

كيا تكشف عن نسختها الجديدة K9.. فيديو

أحمد موسى يعلن على الهواء : قضيت أجازة العيد في فلسطين

منى زكي: أمي تزوجت في سن الطفولة من شخص كبير وحملت وبعد ذلك تزوجت من والدي.. فيديو

أحمد موسى: قرارات جديدة غدا حول إجراءات مواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

لا داعي للقلق .. شوقي : نضع حلولا لضمان سلاسة امتحانات الثانوية العامة ومنع الغش والتسريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ