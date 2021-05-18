من المالديف.. درة تستبدل صورتها بعلم فلسطين على انستجرام.. شاهد

غيرت النجمة درة صورة الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا صفحاتها على انستجرام لتضع مكانها صورة علم فلسطين لتواصل درة بذلك دعمها للقضية الفلسطينية منذ بداية الإجتياح الغاشم لحي الشيخ جراح ومحاولة تهجير سكانه قسريا.

حساب درة على انستجرام

وكانت درة من أوائل النجوم الذين عبروا عن دعمهم لكفاح الشعب الفلسطيني العادل منذ بداية الأحداث.

وكانت درة قد عبرت عن موقفها أكثر من مرة ضد الهجوم الاسرائيلي الصهيونى على الفلسطينيين و دعمها للقضية الفلسطينية العادلة.

وحرصت درة، في الوقت نفسه علي مشاركة متابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية فى المالديف عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت درة، بإطلالة مبهجة خطفت بها الأنظار برفقة زوجها من داخل أحد المحلات خلال عطلتهم الصيفية.