بعد إعلان الرئيس مبادرة إعمار غزة .. تأييد وإشادة كبري من الأحزاب السياسية بجهود الدولة في دعم القضية الفلسطينية: مصر لا تتخلي عن أشقائها

مستقبل وطن: نؤيد مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

حماة الوطن يشيد بمبادرة إعمار غزة: دليل على مساندة القضية

حزب الشعب الجمهوري يثمن مبادرة الرئيس لدعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار

حزب الغد يؤيد تخصيص نصف مليار دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة

حزب الحرية يشيد بقرارات الرئيس فى قمة باريس: ستظل مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

"مصر الحديثة" يعلن دعمه مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة

المؤتمر: مبادرة الرئيس لإعمار غزة رسالة بأن مصر لا تتخلى عن أشقائها

بداية أعلن حزب مستقبل وطن عن تأييده لكافة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأكد الحزب في بيان له، تأييده ودعمه لمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

كما أكد الحزب عن فخره واعتزازه بما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام وأن الحزب سيضطلع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار توجيهات الرئيس السيسي.

وثمن حزب حماة الوطن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعلن فيه عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتدشين صندوق دعم غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وقال الحزب في بيان له، إن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينيين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم.



وأكد الحزب أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.



وأضاف حماة الوطن أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية مؤيدا، وهو ما بات جليا في تأييد شعبوي عبر السوشيال ميديا لتحركات القيادة السياسية الخارجية في كافة القضايا والتي على رأسها فلسطين.



وجدد الحزب إدانته لما يحدث في قطاع غزة من عمليات القتل الوحشية الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.



وأشار الحزب إلى أنه مازال يتابع عن كثب ما يؤول إليه الوضع في فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني، معلنا دعمه الكامل لكل المطالب والطرق التي يواجهون بها المحتل.

كما أعلن حزب مصر الحديثة، دعمه للجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأعرب حزب مصر الحديثة، في بيان له اليوم، الثلاثاء، عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام.

وأشاد الحزب، بمبادرة الرئيس السيسي بتخصص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، مؤكدا دعمه وتأييده لهذه المبادرة.

ومن ناحية أخري أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وثمن الحزب في بيان له منذ قليل، القرار الذي اتخذه الرئيس، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لها، مجدداً تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق

فيما أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، دعمه وتأييده الكامل للمبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، لتخصيص نصف مليار دولار لصالح إعادة أعمار قطاع غزة بعد أنتهاء الأحداث الأخيرة.

وأكد الحزب، كامل ثقته في مجهودات القيادة السياسية المصرية؛ لاستعادة دور مصر الريادي في المنطقة العربية والإقليمية، كما أكد على أن الحزب سيقوم بدوره كاملا خلال المرحلة المقبلة لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين.

وشدد على وقوف الحزب بكامل قياداته وأعضائه خلف القيادة السياسية المصرية بكل ما تقوم به من إجراءات وخطوات لحماية أمن وسلام الأراضي المصرية داخليا وخارجيا

وفي هذا الصدد أشاد حزب الحرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار المناطق الفلسطينية المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير، واعتبر الحزب هذا القرار قراراً وطنياً من الرئيس، بالإضافة إلى قراراته بفتح معبر رفح وفتح مستشفيات سيناء أمام المصابين من أشقائنا الفلسطينيين.

وأكد الحزب، في بيان له، أن هذا القرار وما سبقه من دور مصرى على الأرض يؤكد بشدة أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأشاد الحزب بقرار الرئيس لا سيما انه اتخذ هذا القرار أثناء القمة الثلاثية فى باريس بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون والملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق، مما سيعطي دفعة مؤكدة لعملية إعادة الإعمار التى سنتولاها الشركات الوطنية المصرية

وثمن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أنه بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر لا تنسى أشقائها ولن تتخلى عنهم.

وأضاف رئيس الحزب فى بيان له أن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ثابت ولابد من وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والبدء فى عملية تفاوض مباشر للوصول لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف حتى تستطيع إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها أن تعيش فى سلام.

وقال الربان عمر المختار، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسيى تبزل كل الجهود الممكنة لتخفيف المعاناة التى يعيشها قطاع عزة ابتداء من فتح معبر رفح ونقل الجرحى والمصابيين للعلاج فى المستشفيات المصرية والمساعى الحثيثة والدائمة مع كل الأطراف الدولية للوصول لوقف فورى لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات ثم إعادة الإعمار التى قررت مصر أن تتبناها وبأياد مصرية....