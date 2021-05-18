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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاعب سمين

شاب سمين يلعب بنادي والده الملياردير في دوري الصين.. تفاصيل

لاعب سمين
لاعب سمين

انتشرت صورة بشكل رائج لابن ملياردير صيني سمين للغاية وهو يلعب في نادي زيبو كوجو ، فريق الدوري الصيني الأول، في مشهد تعجب له الكثيرين لبدانة اللاعب ابن رئيس مجلس إدارة النادي .

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، انتشرت الصورة بشكل واسع عبر مواقع السوشيال ميديا ، والتي تظهر ابن الرجل الثري صاحب الوزن الزائد وهو يركل الكرة في ضربة ركنية خلال مباراة جمعت بين نادي تسيبو كوجو ونادي  شنشى تشانجآن الصينيين.

وتتلخص حقيقة هذه الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا أن تلك الصورة التقطت بالفعل منذ عامين ، حيث كان يلعب ابن الملياردير الصيني في دوري الصين الثاني في عام 2019 ، وليس كما يتداول البعض انه كان يلعب بأحد أشهر الاندية الصينية بالدوري الاول.

وأفادت الصحيفة أنه تم خداع رواد التواصل لهذه الصورة لكنهم استمتعوا بهذه الخدعة المحبوكة التي تظهر ابن ملياردير صيني وهو بيلعب أحد أهم الأندية الصينية.


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