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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إخلاء أطول ناطحة سحاب في الصين بعد اهتزازها بشكل غامض.. فيديو

هروب متسوقون من أطول
هروب متسوقون من أطول ناطحة سحاب بالصين

أخلت السلطات الصينية واحدة من أطول ناطحات السحاب في الصين   بعد أن بدأت تهتز بشكل غامض، مما دفع المتسوقين المذعورين إلى الهروب خارجها.

 ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، بدأت أطول ناطحات السحاب البالغ طولها 980 قدمًا في التأرجح الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء في مدينة شنتشن الجنوبية ، مما تسبب في هروب  جماعي من المبنى. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يسجل أي هزات أرضية حيث لا تزال السلطات في حيرة بشأن سبب اهتزاز ناطحة السحاب، وتم   إغلاق المبنى المكون من 79 طابقا حتى الساعة 2:40 بعد الظهر ، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن البرج أنشئ في عام 2000 ، وهو موطن لسوق إلكترونيات رئيسي بالإضافة إلى العديد من المكاتب في وسط مدينة  من أسرع مدن الصين نموًا. 

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي إدارة الطوارئ يحققون  في سبب تذبذب البرج في منطقة فوتيان في شنتشن ، الشبيهة بتويتر.

 وتفترض إحدى النظريات التي شاركها لو جيانكسين ، كبير المهندسين في شركة China Construction Science and Industry Corp ، أن الظاهرة النادرة كانت ناتجة عن الرنين الميكانيكي ،الذي يحدث عندما تتقادم الذبذبات الطبيعية للهيكل مع قوة خارجية. 

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