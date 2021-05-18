عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل إصابات محلية جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

txt

بينها إصابات محلية.. الصين تسجل 25 حالة جديدة بكورونا

txt

شكوك حول الصين.. مرض غامض يجتاح أمريكا ويصيب مسؤولين في إدارة بايدن

وسجلت اللجنة الصينية 4 إصابات محلية، و18 أخرى قادمة من الخارج، كما أنها لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس.

وخلص تقرير بتكليف من منظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة كوفيد -19 "كان من الممكن منعها" إذا تصرف العالم عاجلاً، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.


ووجدت لجنة مستقلة عينتها منظمة الصحة العالمية وترأستها رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة الليبيرية السابقة إيلين جونسون سيرليف أن وباء كوفيد -19 "كان يمكن منعه" إذا تصرف العالم عاجلاً وبشكل منسق.
 

وقالت سيرليف في مؤتمر صحفي:هذه كارثة مستمرة نعتقد أنه كان من الممكن منعها".
 

وأضافت "تشير الأدلة إلى أن تفشي المرض أصبح وباءً بسبب الإخفاقات والفجوات والتأخيرات في التأهب والاستجابة، كان هذا جزئيا بسبب الفشل في التعلم من الماضي".
 

ووجدت اللجنة أن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ في وقت أقرب وأن هناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث جائحة آخر.
 

وقال التقرير أيضًا إن الأنظمة الوطنية والدولية الحالية "غير كافية لحماية الناس من COVID-19" وأن فبراير 2020 كان "شهرًا ضائعًا".
 

ولفتت إلى أن الوقت المستغرق منذ الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي مجهول المصدر في منتصف أواخر ديسمبر 2019 حتى الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية كان  طويلا جدًا ".

لجنة الصحة الوطنية الصينية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 منظمة الصحة العالمية كورونا في الصين

موضوعات متعلقة

لحظة تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي لغارة على غزة

فضائية أمريكية: بايدن يواجه ضغوطا لاتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل

110 صواريخ في 20 دقيقة.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل غارات غزة الأخيرة.. فيديو

الصحف الإماراتية.. استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة.. قرار سعودي جديد بشأن السفر إلى بعض الدول.. دولة أوروبية تقترب من القضاء على كورونا

قصف مدفعي وغارات عنيفة.. تفاصيل الساعات الماضية في قطاع غزة

الهند تسجل انخفاضا في إصابات فيروس كورونا

بينها إصابات محلية.. الصين تسجل 25 حالة جديدة بكورونا

جريمة حرب.. قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPPO Reno 5 A من أوبو

الزمالك يسعى لضم أحمد أيمن منصور

الصين تسجل إصابات محلية جديدة بكورونا

عايزين نشكره علشان البلد اتغيرت على إيده.. رسالة من طالبات مصريات بفرنسا للرئيس السيسي

إبراهيم عبدالله: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وابني أهلاوي

الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على شاطئ مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ