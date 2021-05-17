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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها إصابات محلية.. الصين تسجل 25 حالة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل  25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة إنها سجلت 5 إصابات محلية، و20 إصابة قادمة من الخارج، حيث أنها لم تسجل أي حالات وفاة.

خلص تقرير بتكليف من منظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة كوفيد -19 "كان من الممكن منعها" إذا تصرف العالم عاجلاً، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.


وجدت لجنة مستقلة عينتها منظمة الصحة العالمية وترأستها رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة الليبيرية السابقة إيلين جونسون سيرليف أن وباء كوفيد -19 "كان يمكن منعه" إذا تصرف العالم عاجلاً وبشكل منسق.

وقالت سيرليف في مؤتمر صحفي:هذه كارثة مستمرة نعتقد أنه كان من الممكن منعها".

أضافت "تشير الأدلة إلى أن تفشي المرض أصبح وباءً بسبب الإخفاقات والفجوات والتأخيرات في التأهب والاستجابة. كان هذا جزئيا بسبب الفشل في التعلم من الماضي ".

ووجدت اللجنة أن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ في وقت أقرب وأن هناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث جائحة آخر.

وقال التقرير أيضًا إن الأنظمة الوطنية والدولية الحالية "غير كافية لحماية الناس من COVID-19" وأن فبراير 2020 كان "شهرًا ضائعًا".

ولفتت إلى إن الوقت المستغرق منذ الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي مجهول المصدر في منتصف أواخر ديسمبر 2019 حتى الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية كان  طويلا جدًا ".

لجنة الصحة الوطنية الصينية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا

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