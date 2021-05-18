الدوري زملكاوي ... عواد يشارك جمهوره بصورة له .. شاهد

نشر محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك ، صورة له عبر حسابة الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

اقسم بالله انت وشك عسل علينا وان شاء الله الدورى زملكاوى

الدوري زملكاوي يا عواد ....وانت احسن حارس في القاره

بنحبك يا عواد بنحبك

و يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته غدا في الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل.



ومن المقرر أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، قائمة اللقاء والتي ستدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.