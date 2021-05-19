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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تواصل مزعوم| النجوم: التصالح مع الإسماعيلي في قضية ابراهيم حسن "إهانة"

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أعرب محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن غضبه من تصرفات إدارة النادي الإسماعيلي.

وتُخصم 3 نقاط من الإسماعيلي بنهاية الموسم؛ بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم، بعد رفض التظلم.

وسبق أن غُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه؛ نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش، إلى نادي الزمالك، في وقت سابق.

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وقال الطويلة لقناة "أون تايم سبورتس": "المتحدث الرسمي للإسماعيلي يقول إن الأمور تم الاتفاق عليها مع النجوم، لكن هذا تواصل مزعوم، تصريحات إدارة الإسماعيلي ليست متطابقة مع تصرفاتهم".

وكشف محمد الطويلة،: "ذهبنا للجنة شؤون اللاعبين، وحصلنا على حكم قضائي، وبعدها لجنة التظلمات التي أيدت قرار لجنة شؤون اللاعبين، وفعلنا كل شيء للحصول على حق النادي".

وأكد محمد الطويلة،: "الإسماعيلي استنفذ كل طرق الطعن والعقوبة أصبحت نهائية ، التصالح مع الإسماعيلي بعد ما حديث يعد إهانة لنادي النجوم".

وأوضح "العقوبة الأولية كانت غرامة مالية ثم تحولت لخصم النقاط وقد تصل للشطب ، فترة الانتقالات الصيفية اقتربت والإسماعيلي قد لا يستطيع قيد لاعبيه الجُدد".

الزمالك النجوم الاسماعيلي الدراويش محمد الطويلة إبراهيم حسن

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