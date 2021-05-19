عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سد النهضة| أبو الغيط: إثيوبيا تماطل ولا تتفاوض.. وممارستها تتناقض مع الشرعية الدولية

سد النهضة
سد النهضة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ملف سد النهضة شائك ومعقد للغاية، مضيفا:" أرى أن إثيوبيا مخطئة تماما في منهجها وأسلوبها في التعامل مع مصر والسودان والمجتمع الدولي في ملف سد النهضة".

 

وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: " قواعد الأنهار الدولية يحكمها مفاهيم واتفاقيات صادرة من المجتمع الدولي، والعالم ليس غابة تقوم دولة بقطع المياه عن دولة أخرى".

 

وتابع أحمد أبو الغيط: "العالم بدأ يتنبه لخطورة ملف سد النهضة، والأداء الإثيوبي في الملف غير قانوني، ويتناقض مع قواعد الشرعية الدولية".

 

وأكمل أحمد أبو الغيط: "إثيوبيا دولة هشة وبها أحداث كثيرة وهناك عناصر متضاربة على الأرض والقيادة الإثيوبية الحالية ممثلة في آبي أحمد، تتصور أن لم الشمل الإثيوبي يتحقق من خلال مواجهة مع دولتي المصب".

 

واستطرد أحمد أبو الغيط: "أستغرب من حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام، خاصة وأن لديه أخطاء كثيرة داخل إثيوبيا، وأتصور أن الصبر والنفس الطويل والتفاوض البناء وتوسيع إطار المفاوضات وإشراك القوى الرئيسية في العالم؛ سيضع المزيد من الحقائق على الطرف الإثيوبي الذي لا يتفاوض، ويعرقل ويناور، ويسعى لكسب الوقت فقط".

سد النهضة اثيوبيا مصر أحمد أبو الغيط ابو الغيط

ترشيحاتنا

طائرات الاحتلال تقصف مبنى في خان يونس جنوب قطاع غزة

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. و"التضامن" تقدم مساعدات للسكان

لمواجهة كورونا.. هاني الناظر يقدم خليطا سحريا لتقوية المناعة

تقصف الفلسطينيين بـ F35.. جهاد الحرازين يفضح الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على غزة

مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب الأعزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وزير خارجية لبنان يعلن استقالته ويعتذر لدول الخليج والسعودية

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

إقرأ هذة السورة قبل نومك تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ