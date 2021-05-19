سد النهضة| أبو الغيط: إثيوبيا تماطل ولا تتفاوض.. وممارستها تتناقض مع الشرعية الدولية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ملف سد النهضة شائك ومعقد للغاية، مضيفا:" أرى أن إثيوبيا مخطئة تماما في منهجها وأسلوبها في التعامل مع مصر والسودان والمجتمع الدولي في ملف سد النهضة".

وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: " قواعد الأنهار الدولية يحكمها مفاهيم واتفاقيات صادرة من المجتمع الدولي، والعالم ليس غابة تقوم دولة بقطع المياه عن دولة أخرى".

وتابع أحمد أبو الغيط: "العالم بدأ يتنبه لخطورة ملف سد النهضة، والأداء الإثيوبي في الملف غير قانوني، ويتناقض مع قواعد الشرعية الدولية".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "إثيوبيا دولة هشة وبها أحداث كثيرة وهناك عناصر متضاربة على الأرض والقيادة الإثيوبية الحالية ممثلة في آبي أحمد، تتصور أن لم الشمل الإثيوبي يتحقق من خلال مواجهة مع دولتي المصب".

واستطرد أحمد أبو الغيط: "أستغرب من حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام، خاصة وأن لديه أخطاء كثيرة داخل إثيوبيا، وأتصور أن الصبر والنفس الطويل والتفاوض البناء وتوسيع إطار المفاوضات وإشراك القوى الرئيسية في العالم؛ سيضع المزيد من الحقائق على الطرف الإثيوبي الذي لا يتفاوض، ويعرقل ويناور، ويسعى لكسب الوقت فقط".