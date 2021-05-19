طرح بوستر ماما حامل.. وتصنيف الفيلم +12

أفلام 2021

أطلقت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي ماما حامل، البوستر الرسمي له، الذي تتصدره النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد بصحبة أبطال الفيلم، وتم تصنيف الفيلم للعرض العمري فوق 12 عاماً، ومن المقرر إطلاقه ابتداءً من 2 يونيو في دور العرض المصرية و3 يونيو في دول الخليج العربي.

البوستر يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.

القاعدة تقول إن الأم تستريح أخيراً بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، ماذا يحدث حين تنكسر القاعدة ويحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة إن ماما حامل؟

ماما حامل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.