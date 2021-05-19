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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام 2021

طرح بوستر ماما حامل.. وتصنيف الفيلم +12

بوستر فيلم ماما حامل
بوستر فيلم ماما حامل

أطلقت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي ماما حامل، البوستر الرسمي له، الذي تتصدره النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد بصحبة أبطال الفيلم، وتم تصنيف الفيلم للعرض العمري فوق 12 عاماً، ومن المقرر إطلاقه ابتداءً من 2 يونيو في دور العرض المصرية و3 يونيو في دول الخليج العربي.

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حمدي الميرغني يروج لـ فيلم ماما حامل

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ليلى علوي تعلن موعد عرض فيلم ماما حامل .. شاهد

البوستر يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.

القاعدة تقول إن الأم تستريح أخيراً بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، ماذا يحدث حين تنكسر القاعدة ويحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة إن ماما حامل؟
ماما حامل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. 

بوستر فيلم ماما حامل
ماما حامل فيلم ماما حامل فيلم بيومي فؤاد ليلى علوي

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