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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بشأن الوضع في غزة

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال جوتيريش في بيان "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.. أدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في القطاع".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة توقف العنف في غزة وإسرائيل، مؤكدا أن القصف المتبادل لم يجلب سوى الدمار للطرفين.

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وتابع "يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة.. يجب على الجميع الحرص باستمرار على تجنب تعرض المدنيين للأذى".

وأكمل في بيانه "أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات قصف إسرائيلي مكثف في قطاع غزة.. لا يوجد مكان آمن في غزة،  تم عزل مليوني شخص قسراً عن بقية العالم لأكثر من 13 عامًا".

من جانبها دعت  الرئاسة الفرنسية، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يطالب بوقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مبادرة لمنح مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بعدما خلف القصف الإسرائيلي مئات القتلى وآلاف الجرحى وتسبب في دمارا واسعا.

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