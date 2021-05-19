إسرائيل تشن 122 غارة على غزة خلال 25 دقيقة.. وتفشل في اغتيال قائد حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شن 122 غارة على قطاع غزة، وتدمير مواقع وأهداف للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

وقال هيداي زيلبرمان، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة خلال 25 دقيقة.

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي استهدف شبكة أنفاق حماس في غزة، ودمر حوالي 40 هدفا تحت الأرض، ومن بين الأهداف مواقع لتخزين الأسلحة ومراكز أخرى تستخدمها الحركة.

وزعم “زيلبرمان” مقتل 10 من أعضاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الغارات الجوية على خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن 50 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال الـ12 ساعة الماضية.

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال في بيان أنه حاول مرتين، منذ الأسبوع الماضي، اغتيال القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، لكنه نجا دون أن يصاب بأذى في المرتين.

وأضاف أنه استهدف ما لا يقل عن 7 أعضاء كبار آخرين في حركة حماس ، أصيب بعضهم بجروح لكن جميعهم نجوا.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال جوتيريش في بيان: "نشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.. أدعو المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في القطاع".