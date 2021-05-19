استشهاد 3 فلسطينيين في قصف على دير البلح وسط غزة

وكالة الأنباء الفلسطينية:

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف على دير البلح وسط غزة.

فيما ذكرت شبكة القدس الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وغلاف غزة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصف مواقع ومستوطنات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية، وموقع "إيرز" بقذائف هاون من العيار الثقيل، قائلة إن "موقع كسوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا".



وقالت "سرايا القدس"، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع "أميتاي" برشقة صواريخ "بدر 1"، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدةً "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

وذكرت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

وفي عملية مشتركة، أعلنت "سرايا القدس" وألوية "الناصر صلاح الدين" قصف موقع "كرم أبو سالم" وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.

بدوره، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج في تصريحات سابقة إن "المقاومة أعادت العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية"، داعيا الجميع للانخراط في هذه المعركة والاصطفاف فيها.

وأوضح مشعل أن "المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، وغزة جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس".

وأكد أن "المقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم".