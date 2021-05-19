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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة الأنباء الفلسطينية:

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف على دير البلح وسط غزة

قصف إسرائيلي عنيف
قصف إسرائيلي عنيف على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف على دير البلح وسط غزة.

 

فيما ذكرت شبكة القدس الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وغلاف غزة.

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صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وغلاف غزة

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قصف مواقع ومستوطنات غلاف غزة بقذائف الهاون ورشقات صاروخية

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان "سرايا القدس"،  الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصف مواقع ومستوطنات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية، وموقع "إيرز" بقذائف هاون من العيار الثقيل، قائلة إن "موقع كسوفيم تحت حمم قذائفنا وصواريخنا".


وقالت "سرايا القدس"، إنها  قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع "أميتاي" برشقة صواريخ "بدر 1"، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدةً "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

 

وذكرت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

 

وفي عملية مشتركة، أعلنت "سرايا القدس" وألوية "الناصر صلاح الدين" قصف موقع "كرم أبو سالم"  وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.

 

بدوره، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج في تصريحات سابقة إن "المقاومة أعادت العناوين الكبرى للقضية الفلسطينية"، داعيا الجميع للانخراط في هذه المعركة والاصطفاف فيها.

 

وأوضح مشعل أن "المقاومة من غزة انتصرت للقدس والأقصى، وغزة جعلت المستحيل ممكنا من خلال انتصارها للقدس".

 

وأكد أن "المقاومة في غزة هشمت صورة الجيش الصهيوني ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على العدو المهزوم".

غزة عسقلان سرايا القدس غلاف غزة قذائف هاون فلسطين

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