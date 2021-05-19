7 جرائم بـ دم بارد|كوب شاي وراء جريمة قهوجي..يقتل خطيبته لاسترداد الشبكة

جرائم قتل بشعة وقعت في مختلف المحافظات لأسباب تافهة منها شخص قام بطعن خطيبته بعدت طعنات أودت بحياتها بسبب الشبكة، وآخر قتل جده عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ، ولوم ضحيته له علي سوء أحواله فاستشاط غضبا، لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه متولدا في ذهنه نية إزهاق روحه.

موقع صدى البلد الإخباري، يرصد أبرز وقائع القتل التي حدثت في مختلف المحافظات لأسباب تافهة وتحديدا في محافظة المنيا ، حيث اقدم شاب على قتل خطيبته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك طمعا في استرداد الشبكة والتي تدعي "رحمة محمد رضا" 21 سنة.

وقال محمد خلف محامي المجني عليها إن المتهم "ع-ن-م" 37 عاما، أمين شرطة، قرر أمام النيابة العامة، أنَّه قتل المجني عليها وتخلص منها بعدما استدرجها، وارتكب الجريمة أمام ترعة الإبراهيمية بزمام قرية "زهرة" مسقط رأس المجني عليها، رغبة منه في الحصول على الشبكة التي قدمها لها عقب خطبتها.

وأضاف أن المتهم قال في التحقيقات إنَّه حاول أن يأخد من خطيبته شبكته وفشل فقرر التخلص منها.

وأضاف المتهم، أنَّه قتل المجني عليها يوم 12 من شهر نوفمبر، حتى تمّ العثور على جثتها على أحد جوانب ترعة الإبراهيمية، وأنَّه نفذ جريمته بمفرده بعد استدراجه لها تليفونيًا، واصطحبها من أمام قرية "البرجاية" على دراجة بخارية يمتلكها القاتل حتى مكان ارتكاب الجريمة بين قريتي "زهرة" و"البرحاية" وألقاها في الترعة مساء يوم الاختفاء نفسه.

وأنكر المتهم أمام رجال الأمن والنيابة العامة مشاركة آخرين معه في ارتكاب الجريمة، موضحًا أنَّه في ذلك اليوم انتظر خطيبته بعد أن خرجت من معهد التمريض حتى تقابلا أمام قرية "البرجاية" دون أن يراه أحد، ثم ألقى جثة خطيبته بعد قتلها في ترعة الإبراهيمية دون أن يراه أحد أيضًا وانصرف، وعقب ذلك شاهد اثنين من الصيادين الجثة مساء نفس اليوم وخشوا على أنفسهم من إبلاغ الجهات الأمنية فأرسلوا رسالة لجهات الأمن مستعينين بالمارة على طريق "مصر - أسوان" الزراعي.

الواقعة الثانية هنا في الجيزة، وتحديدا في مدينة 6 اكتوبر اقدمت سيدة إفريقية على قتل رضيعتها بإلقائها من الطابق الخامس على الفور

تم اصطحاب المتهمة لتمثيل الجريمة بعد الاستماع لأقوالها واعترافها بقتل طفلتها لبكائها المستمر وخلافاتها مع طليقها.

وقررت النيابة، استدعاء والد الطفلة لسماع أقواله حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمة قررت التخلص من طفلتها لسوء حالتها النفسية عقب انفصال زوجها عنها قبل شهرين واتفقا على تربية الأطفال الكبار برفقة أبيهم واحتفاظها هي بأصغرهم الطفلة المجني عليها، واستعلمت النيابة عن التاريخ المرضي للمتهمة حيث تبين أنها تعاني من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ فترة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى وجود آثار ضرب أو تعذيب قبل إلقاء الأم لطفلتها.

الواقعة الثالثة، تخلص شاب من شقيقته بذبحها بدعوى تأخرها عن المنزل، ما تسبب في مشاجرة بينهما أدت لإنهاء حياتها بعدة طعنات.



كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا عن قتل ربة منزل داخل مسكنها، وبانتقال أجهزة البحث الجنائي وجدتها مصابة بعدة طعنات في أنحاء جسدها.



وأوضحت التحريات أن شقيق الضحية ارتكب الجريمة بعد نشوب مشاجرة بينهما على إثر خلافات أسرية بينهما.



وألقي القبض على المتهم، الذى اعترف بإرتكابها معللًا ذلك بتأخرها عن المنزل، وعدم وجود نية مسبقة لديه بارتكاب الجريمة.



ورجحت تحريات أولية أن المتهم تخلص من شقيقته بسبب وجود خلافات على الميراث بينهما، وليس لتأخرها عن المنزل كما ادعي، وتجري النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

الواقعة الرابعة، شهدتها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث أقدم عاطل على قتل نجلته بضربها بقطعة خشبية حتى لفظت أنفاسها وماتت بسبب أنها بترد عليه وحش والتحدث معه بأسلوب غير لائق وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.



أمرت النيابة بحبس الأب المتهم على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة القتل العمد له وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة وطلب تقرير الطب الشرعي حول ملابسات وأسباب الوفاة.



تلقى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بقيام مسجل خطر بالتعدي على نجلته ف. ا. م 14 عاما بالضرب المبرح حتى لقيت مصرعها،تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن والد الفتاة وأمها منفصلين عن بعضهما، وطلب من الفتاة الحضور للجلوس معه، إلا أنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها.



وبسؤال المتهم، ويدعى ا. م 42 سنة، أفاد بأنه قام بضرب المجني عليها باستخدام عصى خشبية نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة، قائلا: بترد عليا وحش وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه والتصريح بدفن الجثة.



أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، جاء فيها أنه قام بالتعدي على المجني عليها بالضرب، باستخدام عصا خشبية نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة، قائلا: ضربتها بالعصى علشان بترد عليا وحش فماتت مشيرا إلى أنه ووالدتها منفصلان وأنها تقيم مع والدتها، وكان طلب منها المجيء للجلوس معه فجاءت وحدثت بينهما مشادة تسببت في الواقعة.



أضاف أنه كان يؤدبها ولم يقصد قتلها ولكن لغتها معه في الكلام كانت سيئة فتعدى عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



الواقعة الخامسة، هنا في القاهرة، شهدت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سائق لارتكابه جريمة قتل جده وإحراق جثته بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب المجني عليه لسوء أحواله

‏‎وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم محمود . ر ، سائق ، 24 سنة ، بقتل جده عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ، ولوم ضحيته له علي سوء أحواله فاستشاط غضبا، لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه متولدا في ذهنه نية إزهاق روحه .



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم دفع ضحيته بقوة وحال إسقاطه أرضا تمهيدا للإجهاز عليه ارتطمت رأسه بأريكة فحدثت إصابته وسالت دماؤه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط أرضا مسجّي علي ظهره فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ‎.



‏‎وشهد يوسف .ف ، 27 سنة ، ،مالك مكتب تعاقدات تسويقية ، انه حال قيادته مركبته ابصر بجانب الطريق العام حيث المنطقة الجبلية جثمان المجني عليه مضرما به النيران فأبلغ علي الفور قسم الشرطة.



الواقعة السادسة ، شهدتها عزبة شيم التابعة لقرية طنبارة بمركز المحلة الكبرى، حيث تجردت سيدة من مشاعر الأمومة وخنقت طفلتها الرضيعة، ثم حاولت تضليل رجال المباحث، حيث ادعت قيام مجهولين باقتحام شقتها وخنق الطفلة بقصد سرقة قرطها الذهبي .



وقالت إنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقيراطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاول قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبعمل التحريات اللازمة، تبين لرجال المباحث أن أم الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، ليتم التحفظ عليها، وعثر بحوزتها على القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها، وبمناقشتها وتضييق الخناق عليها اعترفت وسط حالة من الذهول والبكاء، وأنها ارتكبت جريمة قتل الطفلة بعد أن انتابتها حالة نفسية بسبب ضيق الحالة المعيشية، وعدم قدرة الأم على الإنفاق على الطفلة.



الواقعة السابعة، ذكرت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، قيام قهوجي بقتل بائع فول أمام المارة بميدان الجيزة، بعد رفض المجني عليه شرب كوب شاي بحجة أنه "لم يتناول الفطار"، ما دفع المتهم للتشاجر معه وقتله بمساعدة صديقه "عاطل"، وتمكنت القوات، من إلقاء القبض على المتهمين وسلاح الجريمة.