عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيروس كورونا وجلطات الدم.. كل ما تريد معرفته

يكافح العالم فيروس كورونا في الوقت الحالي ، والذي من المعروف أنه يؤثر على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة. قال الدكتور شيتان بامبور ، استشاري أمراض القلب التداخلي ، بمستشفى ووكهارت ، طريق ميرا: "إلى جانب الحمى والتليف الرئوي ، قد يلاحظ حتى تخثر الدم لدى بعض المرضى".

 

كل ما تحتاج معرفته حول تجلط الدم

تجلط الدم مفيد في الإصابة. ولكن إذا تجلط داخل وعاء دموي دون إصابة ، فقد يتسبب في مضاعفات تهدد الحياة. يغزو فيروس كورونا الخلايا البطانية ويدمرها ، مما يؤدي إلى تشغيل آلية تخثر الجسم. يؤدي تلف الأنسجة من حولهم بسبب العدوى الفيروسية أو الاستجابة المناعية للجسم إلى زيادة التخثر. يمكن أن تؤدي زيادة الجزيئات الالتهابية التي ينتجها جهاز المناعة لدينا استجابة للعدوى الفيروسية إلى تنشيط التخثر. وقد أشارت دراسات مختلفة إلى أن الصفائح الدموية للأشخاص الذين تم علاجهم بالمستشفى- وجد أنها مفرطة النشاط ، مع زيادة التنشيط والتجميع (التكتل) ، كما أوضح.

 


من الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم؟

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالجلطات. ويشمل هؤلاء المرضى في المستشفى ، والمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدم  (علامة للتخثر) ، والأمراض المصاحبة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة. وبالتالي ، يحتاج هؤلاء المرضى إلى توخي مزيد من الحذر إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا ، "كما عبر الدكتور بامبور.

 


يمكن أن يسبب التخثر عدة مضاعفات مثل النوبة القلبية في حالة انسداد أحد شرايين القلب. السكتة الدماغية حيث يتم حظر شريان في الدماغ يسبب الشلل ؛ الانسداد الرئوي حيث يتم حظر شريان في الرئتين مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومستويات الأكسجين في الدم ؛ إقفار الأطراف وهو جلطة في شريان الساقين. إقفار المساريق وهو جلطة في الشرايين تمد الأمعاء بالدم. تجلط الأوردة العميقة حيث يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية في أوردة الساقين إلى انسداد رئوي ؛ وتجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي وهو جلطات في أوردة الدماغ.

 

ما العلاج؟

يتم علاج المرضى المعرضين لخطر الإصابة بجلطات الدم بأدوية لتخثر الدم أو بمضادات التخثر التي تمنع تكون الجلطات. وقال الدكتور بامبور إنه حتى الحقن والأدوية التي يصفها الطبيب سيتم إعطاؤها لهؤلاء المرضى.

 

كيف تمنع تجلط الدم؟

يمكن تقليل مخاطر تجلط الدم من خلال البقاء نشيطًا. تمرن بانتظام وتجنب الجلوس لساعات طويلة.

 

يمكن أن يساعد فقدان الوزن الزائد في تقليل مخاطر تخثر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. 

دراسة تكشف المادة المسببة لـ تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا

أمراض وأسباب وراء حدوث تجلط الدم.. تعرف عليها

 

 كف عن التدخين

يضر التدخين بالرئتين ويمكن أن يزيد من فرص تجلط الدم. يمكن لبعض الأدوية مثل موانع الحمل الفموية والعلاج بالهرمونات البديلة وبعض أدوية السرطان أن تزيد من خطر التجلط. ومن ثم ، يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب المعالج ".

 

نصيحة : أفضل طريقة للمساعدة في منع تجلط الدم المرتبط بـ COVID-19 هي اتخاذ خطوات لتجنب الإصابة بالعدوى. الطريقة الأكثر فعالية لتجنب هذا الفيروس شديد العدوى هي ممارسة التباعد الجسدي ، وغسل اليدين بشكل متكرر ، وارتداء قناع الوجه بشكل صحيح ، وتجنب لمس الأنف والفم والعينين بأيدٍ غير مغسولة. 

كورونا ضغط الدم الدم تجلط الجلطات

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن موعد وقف إطلاق النار فى غزة

مفاجأة سارة..عوض تاج الدين: تجارب لتحويل لقاح كورونا لدواء

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. اعرف السبب

محمود الهباش: مبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة تعكس الدور المحوري لمصر

شاهد.. هاري كين يودع جمهور توتنهام بعد الخسارة من أستون فيلا

البرلمان العربي يعلن نبأ سارًا بشأن اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

مجلس الوزراء: تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بأجهزة الدولة لعدم انتشار كورونا

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

د. ميرفت عبد العظيم تكتب: التقارب المصري الأفريقي هدف وغاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ