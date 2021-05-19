فيروس كورونا وجلطات الدم.. كل ما تريد معرفته

يكافح العالم فيروس كورونا في الوقت الحالي ، والذي من المعروف أنه يؤثر على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة. قال الدكتور شيتان بامبور ، استشاري أمراض القلب التداخلي ، بمستشفى ووكهارت ، طريق ميرا: "إلى جانب الحمى والتليف الرئوي ، قد يلاحظ حتى تخثر الدم لدى بعض المرضى".

كل ما تحتاج معرفته حول تجلط الدم

تجلط الدم مفيد في الإصابة. ولكن إذا تجلط داخل وعاء دموي دون إصابة ، فقد يتسبب في مضاعفات تهدد الحياة. يغزو فيروس كورونا الخلايا البطانية ويدمرها ، مما يؤدي إلى تشغيل آلية تخثر الجسم. يؤدي تلف الأنسجة من حولهم بسبب العدوى الفيروسية أو الاستجابة المناعية للجسم إلى زيادة التخثر. يمكن أن تؤدي زيادة الجزيئات الالتهابية التي ينتجها جهاز المناعة لدينا استجابة للعدوى الفيروسية إلى تنشيط التخثر. وقد أشارت دراسات مختلفة إلى أن الصفائح الدموية للأشخاص الذين تم علاجهم بالمستشفى- وجد أنها مفرطة النشاط ، مع زيادة التنشيط والتجميع (التكتل) ، كما أوضح.



من الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم؟

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالجلطات. ويشمل هؤلاء المرضى في المستشفى ، والمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدم (علامة للتخثر) ، والأمراض المصاحبة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة. وبالتالي ، يحتاج هؤلاء المرضى إلى توخي مزيد من الحذر إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا ، "كما عبر الدكتور بامبور.



يمكن أن يسبب التخثر عدة مضاعفات مثل النوبة القلبية في حالة انسداد أحد شرايين القلب. السكتة الدماغية حيث يتم حظر شريان في الدماغ يسبب الشلل ؛ الانسداد الرئوي حيث يتم حظر شريان في الرئتين مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومستويات الأكسجين في الدم ؛ إقفار الأطراف وهو جلطة في شريان الساقين. إقفار المساريق وهو جلطة في الشرايين تمد الأمعاء بالدم. تجلط الأوردة العميقة حيث يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية في أوردة الساقين إلى انسداد رئوي ؛ وتجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي وهو جلطات في أوردة الدماغ.

ما العلاج؟

يتم علاج المرضى المعرضين لخطر الإصابة بجلطات الدم بأدوية لتخثر الدم أو بمضادات التخثر التي تمنع تكون الجلطات. وقال الدكتور بامبور إنه حتى الحقن والأدوية التي يصفها الطبيب سيتم إعطاؤها لهؤلاء المرضى.

كيف تمنع تجلط الدم؟

يمكن تقليل مخاطر تجلط الدم من خلال البقاء نشيطًا. تمرن بانتظام وتجنب الجلوس لساعات طويلة.

يمكن أن يساعد فقدان الوزن الزائد في تقليل مخاطر تخثر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

كف عن التدخين

يضر التدخين بالرئتين ويمكن أن يزيد من فرص تجلط الدم. يمكن لبعض الأدوية مثل موانع الحمل الفموية والعلاج بالهرمونات البديلة وبعض أدوية السرطان أن تزيد من خطر التجلط. ومن ثم ، يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب المعالج ".

نصيحة : أفضل طريقة للمساعدة في منع تجلط الدم المرتبط بـ COVID-19 هي اتخاذ خطوات لتجنب الإصابة بالعدوى. الطريقة الأكثر فعالية لتجنب هذا الفيروس شديد العدوى هي ممارسة التباعد الجسدي ، وغسل اليدين بشكل متكرر ، وارتداء قناع الوجه بشكل صحيح ، وتجنب لمس الأنف والفم والعينين بأيدٍ غير مغسولة.