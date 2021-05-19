نصائح تجعل شعرك صحيًا ولامعًا في الصيف

نتمنى جميعًا شعرًا كثيفًا وطويلا لكنه يتطلب الصبر والاتساق. الشامبو والبلسم الجيد مهمان ، لكن يجب أن يقترن بالعادات الصحية لنمط الحياة.

انتقلت Dixa Bhavsar ، طبيبة الجلدية ، مؤخرًا إلى Instagram لمشاركة بعض النصائح الرئيسية التي يمكن أن تساعد في جعل شعرك صحيًا ولامعًا. الق نظرة على ما اقترحته.

النصائح لجعل شعرك صحيًا ولامعًا

استهلك كمية كافية من البروتين عن طريق العدس والمكسرات والبذور. استهلك فيتامين ج أيضًا لزيادة إنتاج الكولاجين.

يُنصح أيضًا بإضافة مكملات مكافئة من البيوتين من الأطعمة المخمرة ، واستهلاك كمية صحية من الحديد.

يمكن الحصول عليها من بذور السمسم والسبانخ والميثي وأكثر من ذلك. شاركت “برينجراج معروف ككشراج. يعتبر من أفضل الأعشاب المستخدمة لصحة الشعر. يحفز نمو الشعر الصحي ويجعل شعرك قويًا وناعمًا " وفقا ل indianexpress.

كما أن التدليك بزيوت الشعر ، التي تشمل النيم وأوراق الكاري والكركديه ، مفيد أيضًا في علاج قشرة الرأس كما "إنه يوفر لمعانًا وبريقًا". يمكنك أيضًا صنع هذا الزيت العشبي في المنزل .