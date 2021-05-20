في ذكرى رحيلها الـ 38 .. أبرز المحطات في حياة ميمي شكيب

تحل اليوم، الخميس ذكرى رحيل الفنانة ميمى شكيب والتي نجحت فى تقديم عددا من الأدوار المتنوعة ومنها السيدة الأرستقراطية، والزوجة المتسلطة، والعالمة، والمعلمة، والفلاحة، وغيرها من الأدوار التي تركت بصمات مؤثرة في السينما والمسرح.



ونرصد فى السطور التالية أبرزالمحطات فى حياة ميمى شكيب ..

-بدأت ميمى شكيب مشوارها الفني في عام 1934 بعد أن تتلمذت على يد نجيب الريحاني، وعملت بفرقته حيث شاركت في العديد من مسرحيات الفرقة

-تزوجت الفنانة ميمي شكيب من الفنان سراج منير، بعد أن تدخل الفنان نجيب الريحاني وأقنع أسرتها التي كانت رافضة بشدة لهذا الزواج.

-قدمت هي وزوجها مجموعة من الأفلام منها:" "الحل الأخير" عام 1937 و"بيومى أفندى" عام 1949 و"نشالة هانم" عام 1953 و"ابن ذوات" و"كلمة الحق" عام 1953.



-بدأت نجم ميمي شكيب في الانطفاء بعد وفاة زوجها سراج منير، التي كانت بمثابة الصدمة، فعاشت أيامًا عصيبة، وفضلت حياة الوحدة والسكون وباتت تكره كل شيء ولا تفكر في مستقبلها.



-من أبرز أعمالها المسرحية والسينمائية: "حكم قراقوش و30 يوم في السجن، ولزقة إنجليزي وياما كان في نفسي وحسن ومرقص وكوهين، والستات ميعرفوش يكدبوا، والطرطور،عش الغرام، وبيومي أفندي، وشاطئ الغرام، والقلب له أحكام، وحبيب الروح، وحميدو، ودهب، والحموات الفاتنات، وإحنا التلامذة، والبحث عن فضيحة"، إلى جانب فيلم دعاء الكروان ، الذي يُعد أحد أهم أعمالها السينمائية ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة دور ثان.



-وفي صباح يوم 20 مايو من عام 1983 عثر علي جثة ميمي شكيب ملقاة من شرفة منزلها وسط ذهول وحيرة الوسط الفني بل والشارع المصري كله.