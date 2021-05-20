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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: مستمرون في جهود خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

الخارجية الأمريكية: مستمرون في جهود خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين لخفض التصعيد في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي أن واشنطن تتوقع خفض التوتر باتجاه وقف لإطلاق النار".

وتوقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أمس الأربعاء، نجاح مساعي التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة خلال ساعات، في وقت تستمر الفصائل الفلسطينية في تبادل الهجمات مع إسرائيل.

قال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة "الميادين" الكائنة في بيروت، "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح".

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وأوضح أن "وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل"، كما أنه سيكون "على قاعدة التزامن"، وفق تعبيره.

في سياق متصل كشفت وسائل إعلام أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التقى بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالدوحة، لبحث الأوضاع في قطاع غزة والتوصل لتهدئة وإيقاف إطلاق النار.

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