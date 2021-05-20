باكستان تسجل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان، 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 890 ألفا و391 حالة.



وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - إنه تم تسجيل 131 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و987 حالة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 804 آلاف و122 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 66 ألفا و282 حالة.

