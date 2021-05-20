بعد انخفاض الاصابات ... بدء العد التنازلى لفتح الحدود الأوروبية .. تفاصيل

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل بدء العد التنازلى لفتح الحدود الأوروبية .

ووفقا للتقرير فإن العد التنازلى لفتح الحدود الأوروبية بعد تسجيل انخفاض فى معدلات الإصابة ب فيروس كورونا بالإضافة إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبى اجتمع فى بروكسل لإيجاد صيغة تسهل سفر السائحين الملقحين بالكامل إلى القارة بموسم العطلة الصيفية لكنهم صدقوا على أحكام استثنائية يمكن تفعيلها بصورة عاجلة لتعليق حركة السفر إذا لاحظت الدول تفشيأ لسلالة خطيرة فى بلد ما .

المفوضية الأوروبية اقترحت أن تسمح هذه الشهادات لسكان الاتحاد التنقل بحرية لجميع أنحاء القارة على أن تثبت تلقيحهم وتعافيهم فى حال اصابتهم فى ابراز اللقاح هو ما يعنى قيود أقل لحجر صحى والاختبارات ولكن دول الأعضاء تعتبر أن هذه الشهادة ستقود حقها السيادى فى مراقبة حدودها والمفوية تتوقع تلقيح 70% من الأشخاص البالغين حول العالم بحلول نهاية العام الجارى .