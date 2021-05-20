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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار حوثية مفخخة

مسيرة مفخخة حوثية
مسيرة مفخخة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان السعودية.

 

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد التحالف العربي، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

الجيش اليمني يشن هجومًا على ميليشيا الحوثي غربي محافظة مأرب

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وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

ولا تزال جماعة الحوثي تواصل هجماتها الإرهابية ضد مدن بالمملكة العربية السعودية واليمن.

كما تستمر في تعنتها ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
 

السعودية التحالف التحالف العربي اليمن جازان

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