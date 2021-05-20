التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار حوثية مفخخة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد التحالف العربي، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

ولا تزال جماعة الحوثي تواصل هجماتها الإرهابية ضد مدن بالمملكة العربية السعودية واليمن.

كما تستمر في تعنتها ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

