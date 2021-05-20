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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل تدعو إلى الحوار مع حماس لحل أزمة غزة

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، مضيفة أن ألمانيا تريد أن تقود الدبلوماسية إلى حل دائم للوضع في الشرق الأوسط.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أكدت ميركل أنها تؤيد "المحادثات غير المباشرة" مع حماس حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد أن بلاده تدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، موضحا أن برلين تتواصل مع القاهرة وواشنطن بشأن جهود التهدئة.

وأشار ماس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس مع نظيره الإسرائيلي، إلى أن بلاده تتضامن مع إسرائيل، مضيفا أن تل أبيب لها حق الدفاع عن نفسها.

وحسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”، لفت إلى أنه يجب أن يكون للفلسطينيين والإسرائيليين حق تقرير المصير، موضحا أن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين سيعاني منه الجانبان.

وأضاف وزير الخارجية الألماني، أن الوضع الإنساني في غزة مثير للقلق، مؤكدا أن هناك حاجة لعمليات الدعم بها.

فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، حماس بإطلاق النيران على مناطق مدنية، لافتا إلى أن إسرائيل لا يمكنها تقبل ذلك.

وأشار أشكنازي: "نأمل أن نصل إلى النهاية المنشودة من العملية في قطاع غزة".

إسرائيل أنجيلا ميركل ميركل المانيا فلسطين غزة

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