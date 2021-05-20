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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية .. فيديو

صدى البلد

 

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع ، وسجل رأس المال السوقي نحو 671.894 مليار جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة.

وإضافة رمسيس هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة.

وتابعت حنان رمسيس بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 761 مليون ورقة منفذة على 51.6 ألف عملية وتم التداول على 200 سهم، ارتفع منهم نحو 50 سهم، وانخفض نحو 112 سهم، ولم تتغير مستويات 31 سهم

وأشارت رمسيس أن حقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية مكاسب بقيمة 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%.

البروصة المصرية

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