قرار عاجل من السلطات البحرينية بسبب كورونا

في أعقاب فتح جسر الملك فهد مع السعودية..

أصدرت السلطات في مملكة البحرين الخميس، قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا المستجد حيث يقضي علي قصر دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم واقٍ من فيروس كورونا، وذلك بعد بلوغ حالات الإصابة مستوى مرتفعاً في المملكة التي تشهد تدفق الزوار من السعودية، وذلك بعد معاودة فتح طريق سريع بين البلدين هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة الشارقة الإماراتية؛ فقد ارجع وكيل وزارة الصحة وليد المانع الزيادة في أعداد إصابات كورونا بالمملكة إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان، وعيد الفطر، وكذلك إلى زيادة الاختبارات والفحوص.

ومن المقرر؛ اعتباراً من 21 مايو، لن يتمكن سوى من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً ممن أتموا 14 يوماً من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح، أو من تعافوا من الفيروس من دخول المراكز التجارية، مع استثناء متاجر التجزئة والبنوك والصيدليات والمستشفيات.

وسجلت البحرين، التي يسكنها 1.7 مليون نسمة، 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بكوفيد-19 الأربعاء، لترتفع الإصابات إجمالاً إلى 206878 والوفيات إلى 773، وكانت السلطات سجلت نحو 1300 إصابة في 15 مايو.