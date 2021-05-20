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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الجوازات السعودية للقادمين إلى المملكة

القادمين الي السعودية
القادمين الي السعودية

وجهت المديرية العامة للجوازات السعودية  نداء عاجلا الي المسافرين القادمين من خارج المملكة "مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها" إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم، من خلال الدخول على الرابط التالي:

 https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

 


وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ أكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، مشيرة الي أن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.

 

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

 

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية ، أعلنت عن بدء تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين الي المملكة العربية السعودية علي أن يتم العمل بها اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني بالمملكة هناك.

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وألزمت سلطة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية،  شركات الطيران ووكلاء السياحة بعدة شروط للسماح بدخول كل من « السعوديين - الدبلوماسيين - الكوادر الطبية» وهي :

 

- عمل فحص pcr قبل السفر لمن هم فوق 8 اعوام قبل السفر بـ 72 ساعة.

 

- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة ٧ ايام وإجراء فحصين PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد،  الاول عند الوصول والثاني بعد مرور ٦ ايام  في الحجر المؤسسى.

 

ويستثنى من ذلك عده  فئات مع تقديم المستندات المؤكده علي خضوعهم لهذه الاستثناءات وهى:

 

1- المواطنونً والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية ، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتدا ءً من اليوم السادس مع تطبيق ‏الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.


2- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص( PCR ) لهم في نهاية مدة الحجر ابتدا ءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة .

 

3 - المحصنون ومرافقوهم من دونً سن 18 من المواطنين والمقيمين، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص  (PCR ) لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة .


4 -‏ الوفود الرسمية.


5 - من يحملونً تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيونً وعوائلهم المقيمين على ان تتم تطبيق اجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.


6- طواقم الملاحة الجوية.


7- من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

 

وأوضحت سلطة الطيران المدني، أن جميع الركاب غير المشمولين في الفئات المستثناه دفع قيمة الحجر المؤسسي وفحص PCR قبل السفر من خلال مكتب الوكلاء المعتمدين وسيتم إصدار قسيمة(EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر، ويستثني من عمل الفحصين ( PCR) للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية جميع من هم دون سن الـ 8 سنوات .

السعودية لقاحات الجوازات السعودية مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي فحص pcr

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