خلال اتصال هاتفي .. الرئيس الأمريكي يثمن جهود السيسي في حل القضية الفلسطينية

أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب خلاله عن بالغ تقديره وتثمينه لجهوده الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً سيادته على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

وتم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.