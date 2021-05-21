آية جمال الدين: الصحة العالمية تحذر من استئثار بعض الدول باللقاحات

ارتفاع إصابات كورونا

طالبت الإعلامية آية جمال الدين، من المواطنين بالإسراع فى الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحة أن الفيروس يقلل من الأعراض الشديدة للفيروس.



وأضافت خلال قناة دي إم سي، أن الصحة العالمية تحذر من استئثار بعض الدول على اللقاحات وحرمان الأخرين منها.

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك جهودا كبيرة من الدولة، لتوفير لقاحات كورونا لـ المواطنين، وأن يكون الحصول على اللقاح بشكل سريع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أنها تطالب المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح، مؤكدة أن اللقاح يقلل من ارتفاع الأعراض.

وأشارت إلى أن حصول المواطن على لقاح كورونا يقلل من نسبة الوفيات، ويمنع تواجد الشخص فى المستشفى.

ولفتت إلى أن مصر تقوم بمجهود كبير للحصول على لقاحات كورنا، وفى القريب العاجل سيكون هناك 6 ملايين جرعة جديد، وهناك تنوع فى التطعيمات التى تأتى لـ مصر.

وأوضحت أن انتاج لقاحات كورونا أصبح موجود، وهناك حديث بأن يكون هناك جرعة ثالثة للفيروس، وكشفت أن المواطن فى مصر حاليًا يحصل على لقاح كورونا مرتين من نفس نوع اللقاح.



