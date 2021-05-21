سوريا.. مقاتلات روسية تستهدف مواقع داعش بأكثر من 20 ضربة جوية

نفذت المقاتلات الروسية منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، أكثر من 20 ضربة جوية، بسوريا على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في بادية الشولا، ومنطقة جبل البشري، ضمن بادية دير الزور الغربية.

كما تواصل قوات الجيش السوري مدعومة حملات التمشيط في مناطق متفرقة من البادية السورية، بحثًا خلايا تنظيم داعش .

وفي 13 مايو رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواصلة الطائرات الحربية الروسية طلعاتها الجوية على البادية السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ تلك الطائرات لغارات مكثفة منذ فجر اليوم الخميس، طالت بادية آثريا بريف حماة الشرقي ومحيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، في محاولة مستمرة لشل تحركات تنظيم داعش والحد من نشاطه الكبير في المنطقة.